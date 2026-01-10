السبت 10 يناير 2026
محافظات

جامعة سوهاج الأهلية تعلن فتح باب التقدم لمنحة علي مصيلحي للفصل الدراسي الثاني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
صرح الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أعلن عن فتح باب التقدم لمنحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/ 2026 بتمويل من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي،، وذلك للطلاب المستحقين اجتماعيًا من خريجي المدارس الحكومية، والتجريبية، ومدارس STEM، ومدارس النيل (الدور الأول 2024/2025).

فتح باب التقدم لمنحة “المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية” للفصل الدراسي الثاني

وقال النعماني ان المنحة تغطي كامل المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى توفير سكن طلابي مجاني شامل التغذية للطلاب المقبولين، من خلال الجامعة الأهلية الملتحقين بها، وتشمل المنحة الدراسة بعدد من التخصصات الحيوية، من بينها الطب تكنولوجيا العلوم الصحية، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والألسن.

وجدير بالذكر انه يتم التقديم إلكترونيًا حتى الخميس 22 يناير 2026 الساعة 10 مساءً عبر الرابط:
على أن يتم إعلان النتائج عقب الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين، ويحق للطلاب المقيدين حاليًا بالجامعه واستوفوا شروط الاستحقاق الاجتماعي التقدم للمنحة، مع استرداد كامل المصروفات المسددة حال القبول دون أي خصم.

الجريدة الرسمية