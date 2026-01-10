انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة المخالفات، اليوم السبت، مشددًا على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية.

انطلاق الموجة 28 لإزالة المخالفات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للمرحلة الأولى من الموجة 28، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية

وأوضح المحافظ أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات

وشدد محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات

من جانبه أوضح محمد جلال مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، وعبد الفتاح مدير حماية أملاك الدولة، أن إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء خلال المرحلة الأولى من الموجة 28 حتى اليوم، بلغ 7 حالات متغيرات غير قانونية بمساحة 695 مترا مربعا منهم واحد داخل المستهدف وستة إزالات خارج المستهدف، بمراكز المنصورة وأجا وشرببن، وقرار إزالة تعد على أرض زراعية ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز المنزلة بمساحة 17 سهما و1 قيراط خارج المستهدف، بالإضافة إلى 4 قرارات إزالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 11 سهما و3 قراريط بمراكز المنزلة والمنصورة منها داخل المستهدف و3 خارج المستهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.