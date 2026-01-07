محافظ الدقهلية: الترابط بين جميع المصريين أساس بناء مستقبل مشرق

18 حجم الخط

توجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين، قائلا: "تجمعنا في مصر منذ 7 آلاف عام المحبة والتآخي وحب الوطن".

رافق محافظ الدقهلية في الزيارة، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والنائبة ميرفت عازر، والنائب أحمد شرعان، والنائب عماد الغلبان، أعضاء مجلس النواب إلى جانب رموز من الأزهر والأوقاف والكنيسة، ووكلاء الوزارات، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا صليب، أسقف أبراشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، الذي رحب بمحافظ الدقهلية ومرافقيه، معبرًا عن سعادته وتقديره للزيارة، وأثنى على جهود المحافظ الملموسة والمتميزة في الأعمال اليومية وإنجازاته خلال فترة قصيرة، وسعيه الدائم لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

المشهد الذي يجمعنا اليوم بتفاصيله أصدق من أي كلمات تقال، وهو رسالة أخوة ووحدة للجميع".

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وقدم خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحمي وطننا من كل مكروه. وأكد أن "المشهد الذي يجمعنا اليوم بتفاصيله أصدق من أي كلمات تقال، وهو رسالة أخوة ووحدة للجميع".

وأوضح المحافظ أن مصر تعيش مرحلة تاريخية مميزة تشهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل كل الجهود من أجل نهضة مصر وشعبها، وقد أعاد لها مجدها وعزها، مؤكدًا أن الجميع يتخذون منه المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والتفاني في حب الوطن.

وأضاف اللواء مرزوق أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، وتعزز قوة النسيج الوطني، وتثبت أن المحبة والاحترام هما أساس بناء مستقبل مشرق. وأشاد بروح المحبة والتعاون السائدة في المجتمع المصري كركيزة للتقدم والازدهار، وقال إن سعادته لا توصف بمشاركة احتفالات العيد في أكثر من كنيسة.

ومن جانبه، قدم الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تهنئة بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع المسلمين والمسيحيين في نسيج وطني واحد، وأشار إلى أن المناسبة تعكس مدى الترابط العميق بين جميع المصريين، ودعا إلى التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة التي تدعو إليها الأديان السماوية والعمل معًا من أجل الوطن.

