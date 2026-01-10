سهام صالح تقدم "الكلاسيكو" من أغادير لتغطية مواجهة مصر وكوت ديفوار

18 حجم الخط

تتواجد الإعلامية سهام صالح وفريق برنامج "الكلاسيكو" في مدينة أغادير المغربية لتقديم تغطية خاصة ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار الليلة في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تغطية شاملة من قلب الحدث

ومن المقرر أن يقدم البرنامج تغطية شاملة من قلب الحدث، تشمل كواليس الاستعدادات، وردود فعل الجماهير، وتحليلات فنية قبل وبعد المباراة، في إطار حرص البرنامج على نقل أجواء البطولة للجمهور المصري لحظة بلحظة.

وتأتي هذه التغطية الميدانية ضمن خطة برنامج "الكلاسيكو" لمواكبة أبرز الأحداث الكروية في القارة الأفريقية، ودعم المنتخب الوطني في مشواره نحو اللقب، خاصة في واحدة من أقوى وأهم مواجهات البطولة.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميًّا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

