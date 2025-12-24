وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات انطلاق الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون، وممثلي الوزارات لجهات الولاية (الدفاع، الداخلية، الرى، الأوقاف، الآثار، البيئة، التربية والتعليم، الكهرباء، قطاع الأعمال، النقل).

وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة فى جميع المحافظات والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية).

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية نتائج أعمال الموجة ٢٧ إزالات وأهم المستهدفات الخاصة بالموجة 28 من أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتى من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من ١٠-١-٢٠٢٦ وحتى ٢٧-٣-٢٠٢٦، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية.

وأكدت الدكتورة منال عوض بضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة الـ٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمحافظات حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرة الي أن الوزارة ستقوم برفع تقارير دورية بما تحقق بالمحافظات للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم تقييم جميع القيادات بما سيتم تحقيقه في الموجة القادمة، لافتة إلى أهمية إزالة أي تعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية وفقًا لمنظومة المتغيرات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية متابعة سكرتير العموم لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والتقنين لدفع وتيرة العمل لإنجاز تلك الملفات، مشيرة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء.

كما أشادت وزيرة التنمية النهاية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة الـ٢٧ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وملفات التصالح والتقنين، وشددت منال عوض على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات وملف التقنين والتصالح لتحقيق المستهدفات من تلك الملفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.