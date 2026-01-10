السبت 10 يناير 2026
رياضة

كأس عاصمة مصر، جراديشار يحرز هدف الأهلي الثالث بشباك فاركو

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو
سجل جراديشار هدف الأهلي الثالث في شباك فاركو في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة 0/3 للأحمر، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

يحتل الأهلي المركز السادس وقبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 3 نقاط فقط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام فاركو

ضم تشكيل النادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد عبد الله، محمد رأفت.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على دكة البدلاء: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر سيد معوض.

تشكيل فاركو ضد الأهلي 

ضم تشكيل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب:

أحمد دعدور، بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد، وليد مصطفى، يوسف جلال، ياسين الملاح، أحمد فؤاد، كريم الطيب، أليو بادارا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا وشوقي الضنين.

 

الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر توروب احمد خطاب

