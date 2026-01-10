موعد إعلان رحيل أفشة عن الأهلي للعب في هذا الفريق

السبت 10 يناير 2026
 قال مصدر داخل الأهلي إن الإعلان عن صفقة إعارة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق إلى الاتحاد السكندري سيكون عقب مباراة فاركو اليوم السبت، مؤكدا أن هناك اتفاقا تم بين اللاعب والنادي مع زعيم الثغر لحسم الصفقة بشكل رسمي حيث ستكون الإعارة لنهاية الموسم الحالي. 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، نظيره فاركو، على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو الليلة 

حراسة المرمى: حمزة علاء.

 خط الدفاع: محمد شكري - أشرف داري - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام.

 خط الوسط: طاهر محمد طاهر - إبراهيما كاظم - أحمد رضا - حسين الشحات.

 خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - جراديشار.

وكان الأهلي خلال الفترة الماضية قد ودع منافسات بطولة كأس مصر على يد المصرية للاتصالات، كما تلقى خسارة قاسية أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة خاصة مع حالة الغضب الجماهيري بسبب تراجع النتائج. 

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال مواجهة فاركو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة 

 الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع فاركو في إطار مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر «الرابطة»، تبدأ المباراة تمام الرابعة مساء باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي.

حمزة علاء، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

الجريدة الرسمية