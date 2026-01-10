انضباط في امتحانات كلية التمريض بجامعة قناة السويس

18 حجم الخط

أجرى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بـكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوافر الأجواء الملائمة للطلاب داخل مقار اللجان.

انتهاء الامتحانات بكلية التمريض

وأعلنت كلية التمريض الانتهاء من امتحانات اليوم، حيث جرى عقد امتحان برنامج بكالوريوس التمريض التخصصي للمستوى الثاني في مادة طب النساء والتوليد لعدد 164 طالبًا، إلى جانب امتحانات برنامج المقاصة في مادتي التثقيف الصحي وإدارة التمريض لعدد 318 طالبًا، بإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد الكلية، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسط التزام كامل بالضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

امتحانات المعهد الفني للتمريض

وشهد المعهد الفني للتمريض انعقاد امتحانات مادة تمريض الأطفال اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، حيث أدى 1253 طالبًا وطالبة الامتحان داخل مقار اللجان التي شملت الهنجر ومدرج عثمان وورش الهندسة ومدرجات المعهد، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة المعهد وعميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة نيفين محمد حسنين، مدير المعهد، والدكتورة أميرة محمد علي حسن، وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب، في إطار الحرص على توفير بيئة امتحانية منظمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

انتظام أعمال المراقبة

وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم خلال جولته لجان الامتحانات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، واطمأن على انتظام أعمال المراقبة وتوافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم الطلاب وتوفير مناخ مناسب يتيح لهم أداء الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة، بما يعكس اهتمام جامعة قناة السويس بجودة العملية التعليمية والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في التقييم.

