الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لـامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر انطلاقها صباح غدًا السبت الموافق 10 من شهر يناير الجاري. 

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة

"سمك القنال" يجذب زائري الإسماعيلية وسباق بين المطاعم لتقديم العروض

تأهب مدارس الإسماعيلية استعدادا للامتحانات 

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بكافة المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، من خلال تجهيز اللجان وإعداد الجداول الامتحانية بما يناسب احتياجات الطلاب، والمقرر انطلاقها غدًا السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦م، لامتحانات النقل،  وتستمر حتى يوم ٢٢ يناير الجاري. 

موعد انتهاء امتحانات النقل 

وأضاف أن امتحانات النقل بكل مراحله تنطلق غدًا وتنتهي الأربعاء ١٤ يناير، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم ١٥ يناير وتنتهي يوم ٢٢ من نفس الشهر.

الالتزام بتعليمات الوزارة 

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة لجميع توجيهات المواد الأساسية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع مراعاة  تباين مستويات الطلاب خلال وضع الأسئلة، مشددًا على  على ضرورة تطبيق كل الإجراءات والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

بشري فيما يخص أسئلة الامتحانات 

وأختتمً أن الامتحانات لن تخرج عن أسئلة التقييمات التي أداها الطلاب منذ بداية الدراسة، وهناك تعليمات بتهيئة المناخ المناسب والملائم لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية امتحانات النقل الثانوي إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات النقل امتحانات الشهاده الاعداديه

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة

"سمك القنال" يجذب زائري الإسماعيلية وسباق بين المطاعم لتقديم العروض

قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف ورش مختبر المسرح العربي

"تضامن الإسماعيلية": توزيع مساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

ارتفاع مصابي حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية لـ16 شخصا

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

تطورات هامة بشأن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي

طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

طاقم تحكيم سنغالي يدير مواجهة الجزائر ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

طريق مصر، السنغال تتقدم على مالي بهدف في الشوط الأول بأمم إفريقيا (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية