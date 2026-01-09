الإسماعيلية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لـامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر انطلاقها صباح غدًا السبت الموافق 10 من شهر يناير الجاري.

تأهب مدارس الإسماعيلية استعدادا للامتحانات

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بكافة المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، من خلال تجهيز اللجان وإعداد الجداول الامتحانية بما يناسب احتياجات الطلاب، والمقرر انطلاقها غدًا السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦م، لامتحانات النقل، وتستمر حتى يوم ٢٢ يناير الجاري.

موعد انتهاء امتحانات النقل

وأضاف أن امتحانات النقل بكل مراحله تنطلق غدًا وتنتهي الأربعاء ١٤ يناير، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم ١٥ يناير وتنتهي يوم ٢٢ من نفس الشهر.

الالتزام بتعليمات الوزارة

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة لجميع توجيهات المواد الأساسية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع مراعاة تباين مستويات الطلاب خلال وضع الأسئلة، مشددًا على على ضرورة تطبيق كل الإجراءات والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

بشري فيما يخص أسئلة الامتحانات

وأختتمً أن الامتحانات لن تخرج عن أسئلة التقييمات التي أداها الطلاب منذ بداية الدراسة، وهناك تعليمات بتهيئة المناخ المناسب والملائم لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

