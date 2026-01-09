الجمعة 09 يناير 2026
"سمك القنال" يجذب زائري الإسماعيلية وسباق بين المطاعم لتقديم العروض

يحرص الزائرون القادمون إلى محافظة الإسماعيلية لقضاء يوم عطلة، بين التنزه في الحدائق أو الشواطئ والمنتجعات السياحية بمحافظة الإسماعيلية البحث عن أماكن لبيع الأسماك أو مطاعم المأكولات البحرية.

قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف ورش مختبر المسرح العربي

مديرية العمل بالإسماعيلية تنفذ برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل الشباب لسوق العمل

رحلة الأسر في البحث عن سمك القنال

وتحرص الأسر بخاصة الباحثين عن وضع حلول اقتصادية، على شراء الأسماك التي تود تناولها بنفسها من الأسواق المعروفة بجودة المعروض في محافظة الإسماعيلية، منها سوق الأسماك الحضري النموذجي بمنطقة طريق البلاجات والذى يطرح أسماك طازجة جلبها الصيادون من بحيرة التمساح وبحيرتهم الممتذجة بماء قناة السويس، والذى اكتسب اسم "سمك القنال".

أسعار الأسماك الاسترشادية بالإسماعيلية 

تتنوع أسعار الأسماك حسب أنواعها فيتم طرح السمك البلطي بسعر يبدأ من 60 جنيها حسب حجمه، يليه السمك البورى والذى بيدأ سعره من 180 جنيها وحتى يتجاوز 200 جنيه، أما السمك المرجان فيصل سعره إلى 150 جنيها، اللوت فيرتفع سعره ليعبر حاجز 250 جنيها وذلك حسب حجمه، فيما تتنوع أسعار الجمبري حيث تبدأ من 200 وحتى 400 جنيه.   

وتعد تلك الأسعار السابق ذكرها هي أسعار استرشادية حيث تختلف الأسعار من بائع لأخر. 

صراع المطاعم مع الأسواق  

أما على صعيد الأخر فتلجأ بعض المطاعم في محافظة الإسماعيلية، إلى إغراء الزائرين من خلال طرح وجبات أسماك كاملة وسندوتشات  للمأكولات البحرية مثل الجمبرى والسوبيط والسمك الفيلية، بأسعار مخفضة تبدأ من 100 جنيه وتضم الوجبات نوع واحد من السمك بمشتملاتها وتكفي الوجبة لفرد واحد.

كما تقوم المطاعم بطرح العروض عبر صفحاتها بمحركات التواصل الاجتماعي، وإلقاء لينكات العروض داخل بعض الصفحات الخاصة بتنظيم رحلات إلى الإسماعيلية، الأمر الذى يدفع بعض تجار الأسماك بالرد على تلك العروض الترويجية بعروض أخرى منها منح الزبائن المقبلين على الشوي طبق من الأرز كهدية، وبين هذا وذاك يصبح الزائر هو المستفيد.  

الجريدة الرسمية