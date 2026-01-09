"سمك القنال" يجذب زائري الإسماعيلية وسباق بين المطاعم لتقديم العروض

18 حجم الخط

يحرص الزائرون القادمون إلى محافظة الإسماعيلية لقضاء يوم عطلة، بين التنزه في الحدائق أو الشواطئ والمنتجعات السياحية بمحافظة الإسماعيلية البحث عن أماكن لبيع الأسماك أو مطاعم المأكولات البحرية.

رحلة الأسر في البحث عن سمك القنال

وتحرص الأسر بخاصة الباحثين عن وضع حلول اقتصادية، على شراء الأسماك التي تود تناولها بنفسها من الأسواق المعروفة بجودة المعروض في محافظة الإسماعيلية، منها سوق الأسماك الحضري النموذجي بمنطقة طريق البلاجات والذى يطرح أسماك طازجة جلبها الصيادون من بحيرة التمساح وبحيرتهم الممتذجة بماء قناة السويس، والذى اكتسب اسم "سمك القنال".

سوق الأسماك الحضري النموذجي بالإسماعيلية، فيتو

سوق الأسماك الحضري النموذجي بالإسماعيلية، فيتو

أسعار الأسماك الاسترشادية بالإسماعيلية

تتنوع أسعار الأسماك حسب أنواعها فيتم طرح السمك البلطي بسعر يبدأ من 60 جنيها حسب حجمه، يليه السمك البورى والذى بيدأ سعره من 180 جنيها وحتى يتجاوز 200 جنيه، أما السمك المرجان فيصل سعره إلى 150 جنيها، اللوت فيرتفع سعره ليعبر حاجز 250 جنيها وذلك حسب حجمه، فيما تتنوع أسعار الجمبري حيث تبدأ من 200 وحتى 400 جنيه.

سوق الأسماك الحضري النموذجي بالإسماعيلية، فيتو

وتعد تلك الأسعار السابق ذكرها هي أسعار استرشادية حيث تختلف الأسعار من بائع لأخر.

صراع المطاعم مع الأسواق

أما على صعيد الأخر فتلجأ بعض المطاعم في محافظة الإسماعيلية، إلى إغراء الزائرين من خلال طرح وجبات أسماك كاملة وسندوتشات للمأكولات البحرية مثل الجمبرى والسوبيط والسمك الفيلية، بأسعار مخفضة تبدأ من 100 جنيه وتضم الوجبات نوع واحد من السمك بمشتملاتها وتكفي الوجبة لفرد واحد.

كما تقوم المطاعم بطرح العروض عبر صفحاتها بمحركات التواصل الاجتماعي، وإلقاء لينكات العروض داخل بعض الصفحات الخاصة بتنظيم رحلات إلى الإسماعيلية، الأمر الذى يدفع بعض تجار الأسماك بالرد على تلك العروض الترويجية بعروض أخرى منها منح الزبائن المقبلين على الشوي طبق من الأرز كهدية، وبين هذا وذاك يصبح الزائر هو المستفيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.