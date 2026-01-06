ماكرون: الجيش الفرنسي يشارك في مراقبة الحدود الروسية الأوكرانية بعد توقيع الاتفاق

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الجيش الفرنسي سيشارك في مهام مراقبة الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد توقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع أي خروقات ميدانية قد تهدد مسار السلام.

دور فرنسي ضمن إطار دولي بعد اتفاق وقف الحرب الأوكرانية

وأوضح الرئيس الفرنسي أن مشاركة الجيش الفرنسي تتم ضمن آلية دولية متعددة الأطراف، وبالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن المهمة ستشمل مراقبة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، وجمع المعلومات الميدانية، وضمان الشفافية بين الأطراف المتنازعة.

ماكرون: الوجود العسكري الفرنسي في أوكرانيا لتعزيز فرص السلام والاستقرار

وأشار ماكرون إلى أن الوجود العسكري الفرنسي لا يهدف إلى التصعيد، بل إلى دعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة. وأضاف أن فرنسا ترى أن الرقابة الميدانية عنصر أساسي لإنجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع العودة إلى المواجهات العسكرية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه الخطوة تعكس التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي بأمن أوكرانيا واستقرار أوروبا الشرقية، موضحًا أن باريس ستواصل العمل سياسيًا ودبلوماسيًا إلى جانب الدور العسكري، لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واحترام القانون الدولي.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن مشاركة الجيش الفرنسي تبقى مرتبطة بتوقيع جميع الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الصارم ببنوده، معتبرًا أن نجاح هذه المهمة يعتمد على التعاون الكامل بين الأطراف والرقابة الدولية الفعالة.

