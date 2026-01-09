انطلاق مناورات «بريكس» العسكرية بمشاركة روسيا والصين وإيران وجنوب أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

انطلقت مناورات بحرية لمجموعة دول "بريكس بلاس" أمام سواحل كيب تاون، بمشاركة روسيا والصين وإيران وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام دول أخرى، وتهدف لتأمين الملاحة ومكافحة القرصنة.

إطلاق مناورات بريكس أمام سواحل جنوب أفريقيا

وانضمّت سفينة حربية روسية إلى سفن صينية وإيرانية في مياه جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، في إطار هذه المناورات التي من المفترض أن تستمر أسبوعا حتى 16 يناير الحالي.

وحسب الجيش الجنوب أفريقي المستضيف لهذه المناورات التي تقودها الصين تحت شعار "ويل فور بيس" (إرادة السلام)، إنها تقوم على "تدابير مشتركة تهدف إلى ضمان أمن النقل البحري"، وستشمل التدريب على سُبل السلامة البحرية وعمليات مكافحة القرصنة وتعميق التعاون.

جيش جنوب أفريقيا ينفى ارتباط مناورات بريكس بأحداث فنزويلا

ونفى الناطق باسم وزارة الدفاع الجنوب أفريقية سيفيوي دلاميني، وجود أي علاقة بين المناورات والتطورات في فنزويلا، مشيرا إلى أن هذه التدريبات قيد التحضير منذ العام الماضي، وأُرجئت بسبب قمّة مجموعة العشرين التي عُقدت في الفترة عينها بجوهانسبرغ.

وقال الناطق العسكري، إن الهدف من الإرجاء كان طمأنة الولايات المتحدة التي لم تحضر أوّل قمّة لمجموعة العشرين تُعقد في القارة الأفريقية.

رغم أن الدول الثلاث أجرت أول تدريبات بحرية مشتركة عام 2019، فإن هذه المناورات تأتي في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توتّرات شديدة، ومن شأن هذه المناورات أن تثير سخط واشنطن من جديد إزاء بريتوريا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اتهم دول مجموعة "بريكس" بتبني سياسات عدائية ضد أمريكا، كما تعرّضت جنوب أفريقيا لانتقادات من الولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا وبسبب مجموعة سياسات أخرى، بما فيها الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حرب غزة.

