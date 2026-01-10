سندرلاند يتقدم بهدف في الشوط الأول أمام إيفرتون

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول بين سندرلاند وإيفرتون المقام حاليًا ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026 بتقدم الأول بهدف دون رد

وأحرز إنزو لي في لاعب سندرلاند هدف تقدم فريقه في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم سندرلاند بهدف دون رد أمام إيفرتون

تتجه حاليًا أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب "جوديسون بارك"، حيث تدور معركة كروية مثيرة تجمع بين إيفرتون وضيفه سندرلاند وذلك ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026.

تحمل هذه المباراة نكهة خاصة، حيث يسعى "التوفيز" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة "القطط السوداء" وتجنب أي مفاجآت مبكرة في البطولة الأعرق عالميًا.

يدخل إيفرتون اللقاء بتشكيلة متوازنة تعكس رغبة المدرب في الحسم المبكر، بينما يعتمد سندرلاند على التنظيم الدفاعي والتحولات الهجومية السريعة، طامحًا في استعادة أمجاد النادي في مسابقات الكؤوس والإطاحة بخصم من الدوري الممتاز الأجواء حاليًا في المدرجات مشتعلة، والندية حاضرة في كل التحام، حيث لا تقبل مباريات الكأس القسمة على اثنين؛ فإما التأهل المباشر أو الذهاب لسيناريوهات معقدة.

تشير المجريات الأولية إلى صراع بدني كبير في وسط الملعب، مع محاولات مستمرة من أطراف إيفرتون لفك شفرات دفاع سندرلاند المتكتل. هل ينجح إيفرتون في تأكيد أفضليته، أم يكتب سندرلاند فصلًا جديدًا من مفاجآت الكأس؟

