الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق توتنهام على نظيره سندرلاند، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

سيطر فريق توتنهام على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، قبل أن يتعرض نجمه محمد قدوس لإصابة قوية استدعت خروجه ونزول راندال كولو مواني.

وفي الدقيقة 30، أحرز بن دافيز هدف التقدم لفريق توتنهام في شباك سندرلاند، مستغلا تمريرة من ميكي فان دي فين، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

تشكيل توتنهام أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دايفيس، فان دي فين، روميرو، بورو.

خط الوسط: جراي، كودوت، بنتانكور.

خط الهجوم: أودوبرت، تيل، ريتشارليسون.

تشكيل سندرلاند أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل سندرلاند ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: روفس.

خط الدفاع سيركين، ألديريتي، موكيلي، هيوم.

الوسط: جيرترويدا، تشاكا، إنزو لي في.

الهجوم: أدينجرا، مايندا، بروبي.

ترتيب توتنهام وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحتل سندرلاند المركز السابع برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 1-1 في الدوري الإنجليزي

وضمن نفس الجولة، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز

افتتح ليدز التسجيل عن طريق أرونسون في الدقيقة 66 وتعادل مانشستر بعدها بـ 3 دقائق فقط عن طريق كونيا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ20

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

