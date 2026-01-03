السبت 03 يناير 2026
رياضة

سندرلاند وبورنموث ملوك التعادل في البريميرليج قبل الدور الثاني

سندرلاند
سندرلاند
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يعد سندرلاند وبورنموث أكثر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقا للتعادل في البريميرليج خلال مباريات الدور الأول بواقع 8 مباريات  لكل منهما ويليهم برايتون بواقع 7 مباريات.

 

فيما يعد مانشستر سيتي هو أقل فرق البريميرليح تحقيقا للتعادل بالدور الأول بواقع مباراتين فقط.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 20 والدور الثاني من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح مباريات الدور الثاني 

1- أرسنال 45 نقطة
2- مانشستر سيتي 41 نقطة
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- ليفربول 33 نقطة
5- تشيلسي 30 نقطة
6- مانشستر يونايتد 30 نقطة
7- سندرلاند 29 نقطة
8- إيفرتون 28 نقطة
9- برينتفورد 27 نقطة
10- كريستال بالاس 27 نقطة
11- فولهام 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14- برايتون 25 نقطة
15- بورنموث 23 نقطة
16- ليدز يونايتد 21 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 14 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة 
20- وولفرهامبتون 3 نقاط 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 

السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

 

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

 

 

