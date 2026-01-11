ريم مصطفى تصور المشاهد الخارجية لمسلسل فن الحرب بشوارع القاهرة

18 حجم الخط

تواصل الفنانة ريم مصطفى في الوقت الحالي تصوير مشاهدها بمسلسل "فن الحرب"، الذي يشهد تعاونًا جديدًا بينها وبين النجم يوسف الشريف.

وانتهت ريم من تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل، وبدأت تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع وأحياء القاهرة والجيزة، والتي تستغرق عدة أيام قبل العودة مرة أخرى إلى الاستوديو الرئيسي للمسلسل.

مسلسل يوسف الشريف في رمضان 2026

وكشف الفنان يوسف الشريف عن لقطات من كواليس مسلسله الجديد “فن الحرب” المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشر يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا من كواليس مسلسل “فن الحرب" تظهر مشاهد أكشن، حيث يركض فيها الممثل بالإضافة لمتابعته لأحد المشاهد مع المخرج محمود عبد التواب.

مسلسل فن الحرب يشارك في بطولته ريم مصطفى، شيري عادل، دنيا سامي، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يسلك طريقه بعيدًا عن والده رجل الأعمال، ولكن بعد تورط والده ودخوله السجن ظلمًا يجد نفسه مضطرًا لإعادة أعمال والده والانتقام ممن ظلموه.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

