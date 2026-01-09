ترامب: الأمور تسير على ما يرام مع من يقود فنزويلا وشعبها

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة، إن الأمور تسير على ما يرام مع من يقود فنزويلا وشعبها.

وأضاف ترامب: سنناقش كيف يمكن أن تساعد الشركات الأمريكية في إعادة بناء القطاع النفطي في فنزويلا.. 30 مليون برميل من النفط قدمت لنا من فنزويلا وهي في طريقها للولايات المتحدة.

بدورها، قالت حكومة فنزويلا، مساء اليوم الجمعة: "بدأنا استكشاف الفرص الدبلوماسية لإعادة العلاقات مع أمريكا"، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».



وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي.

وأضافت لخارجية الفنزويلية: "سيتم إرسال بعثة دبلوماسية فنزويلية إلى الولايات المتحدة للقيام بمهام دبلوماسية مقابلة"، لافته إلي أن فنزويلا تشدد على أن الحفاظ على السلام يتم عبر الحلول الدبلوماسية وليس التصعيد.

فريق أمريكى يضم دبلوماسيين وعناصر أمن يصل إلى فنزويلا

ووصل فريق من وزارة الخارجية الأمريكية إلي العاصمة الفنزويلية "كراكاس"، للمرة الأولى منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، وفقًا لما أعلنه مسؤول أمريكى.

وقال المسؤول الأمريكى لشبكة "سي إن إن": إن دبلوماسيين وعناصر أمن أمريكييين من “وحدة الشؤون الفنزويلية” ومقرها كولومبيا، إلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى كولومبيا جون مكنمارا، توجهوا إلى العاصمة الفنزويلية “لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات على مراحل.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الزيارة تأتي في وقت تتطلع فيه واشنطن إلى إعادة فتح سفارتها في كراكاس، بما يسلط الضوء على رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة ترسيخ حضور دبلوماسي داخل البلاد التي قال الرئيس دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستتولى “إدارتها”.

وكانت أمريكا سحبت دبلوماسييها وعلقت أعمال سفارة واشنطن في كراكاس عام 2019. ومنذ ذلك الحين، كانت “وحدة الشؤون الفنزويلية” تعمل بفريق من الدبلوماسيين الأمريكيين من داخل السفارة واشنطن في بوجوتا.

استعدادات أمريكية لإعادة فتح سفارة واشنطن فى كراكاس

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن الوزارة كانت “تجري استعدادات للسماح بإعادة فتح” سفارتها في فنزويلا “إذا قرر الرئيس ذلك”.

وأوضح مسؤول أمريكى كبير، أن هناك نقاشات جارية بشأن عقد لقاءات بين دبلوماسيي “وحدة الشؤون الفنزويلية” والقيادة السياسية الفنزويلية المؤقتة، إلا أنه لا يُتوقع أن تتم تلك اللقاءات خلال هذه الرحلة.

