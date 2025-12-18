قرار صادم من شركات النفط الأمريكية يدمر أحلام ترامب في فنزويلا بعد رحيل مادورو

18 حجم الخط

كشفت صحيفة بوليتيكو عن تحركات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمعرفة مدى اهتمام شركات النفط الأمريكية بالعودة للعمل في فنزويلا حال رحيل الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة تهدف لاستكشاف فرص استثمارية محتملة بعد فترات من العقوبات والقيود على قطاع النفط الفنزويلي.

اتصالات إدارة ترمب مع شركات النفط الأمريكية بشأن فنزويلا

وأجرت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب سلسلة اتصالات مع كبرى شركات النفط الأمريكية، بهدف تقييم رغبتها في استثمار جديد أو استئناف أعمالها في السوق الفنزويلي، في حال حدوث تغييرات سياسية تؤدي إلى رحيل مادورو.

وأظهرت المصادر أن هذه الخطوة جاءت ضمن متابعة الإدارة السابقة لأي فرص محتملة في مجال الطاقة في فنزويلا بعد سنوات من العقوبات والقيود الاقتصادية والسياسية التي فرضت على البلاد.

رفض الشركات الأمريكية العودة إلى فنزويلا

وأكدت المصادر أن شركات النفط الأمريكية أبدت عدم رغبتها في العودة إلى فنزويلا، حتى لو حدثت تغييرات سياسية في البلاد. وأرجعت الشركات موقفها إلى المخاطر السياسية والاقتصادية المحتملة، إضافة إلى التحديات القانونية المرتبطة بالعمل في هذا السوق.

وبذلك، يبدو أن أي خطة أمريكية سابقة لاستثمار محتمل في فنزويلا لم تجد قبولًا من قبل شركات النفط، مما يجعل العودة إلى السوق الفنزويلي خيارًا غير جذاب في الوقت الحالي.

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، بما في ذلك العقوبات الدولية، انخفاض إنتاج النفط، والتحديات المتعلقة بالإدارة القانونية والتنظيمية في قطاع الطاقة، ما يجعل البيئة الاستثمارية محفوفة بالمخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.