قرار صادم من شركات النفط الأمريكية يدمر أحلام ترامب في فنزويلا بعد رحيل مادورو

شركات النفط الأمريكية
شركات النفط الأمريكية تصدم ترامب بشأن العودة لفنزويلا، فيتو
كشفت صحيفة بوليتيكو عن تحركات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمعرفة مدى اهتمام شركات النفط الأمريكية بالعودة للعمل في فنزويلا حال رحيل الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة تهدف لاستكشاف فرص استثمارية محتملة بعد فترات من العقوبات والقيود على قطاع النفط الفنزويلي.

 

اتصالات إدارة ترمب مع شركات النفط الأمريكية بشأن فنزويلا

وأجرت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب سلسلة اتصالات مع كبرى شركات النفط الأمريكية، بهدف تقييم رغبتها في استثمار جديد أو استئناف أعمالها في السوق الفنزويلي، في حال حدوث تغييرات سياسية تؤدي إلى رحيل مادورو.

وأظهرت المصادر أن هذه الخطوة جاءت ضمن متابعة الإدارة السابقة لأي فرص محتملة في مجال الطاقة في فنزويلا بعد سنوات من العقوبات والقيود الاقتصادية والسياسية التي فرضت على البلاد.

 

رفض الشركات الأمريكية العودة إلى فنزويلا

وأكدت المصادر أن شركات النفط الأمريكية أبدت عدم رغبتها في العودة إلى فنزويلا، حتى لو حدثت تغييرات سياسية في البلاد. وأرجعت الشركات موقفها إلى المخاطر السياسية والاقتصادية المحتملة، إضافة إلى التحديات القانونية المرتبطة بالعمل في هذا السوق.

وبذلك، يبدو أن أي خطة أمريكية سابقة لاستثمار محتمل في فنزويلا لم تجد قبولًا من قبل شركات النفط، مما يجعل العودة إلى السوق الفنزويلي خيارًا غير جذاب في الوقت الحالي.

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، بما في ذلك العقوبات الدولية، انخفاض إنتاج النفط، والتحديات المتعلقة بالإدارة القانونية والتنظيمية في قطاع الطاقة، ما يجعل البيئة الاستثمارية محفوفة بالمخاطر.

