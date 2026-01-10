موعد مباراة المان سيتي وإكستر بكأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة فريقي مانشستر سيتي وإكستر سيتي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025/26.

ويسعى نادي مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم والحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مع العلم أن قرعة المرحلة الجديدة من الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإكستر سيتي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إكستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإكستر سيتي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وإكستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة bein sports hd 1.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الجمعة، عن أولى صفقاته الشتوية لعام 2026 حيث تعاقد مع النجم أنطوان سيمينيو، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي بورنموث.

موعد قرعة دور الـ 32

وعلى صعيد آخر ذكر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل، 12 يناير 2026.

وتنطلق مراسم قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبارنسلي، حيث ستكون في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:35 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون يومي 14 و15 فبراير المقبل.

