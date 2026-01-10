السبت 10 يناير 2026
اقتصاد

كيفية التحكم في إعدادات الرسائل على تطبيق انستاباي؟

انستاباي
انستاباي
18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنوك عن كيفية التحكم في إعدادات الرسائل على تطبيق انستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق انستاباي أنه يمكن التحكم بهذه الإعدادات فيما إذا كان يمكن للتطبيقات إرسال رسائل SMS خاصة ذات تكلفة (والتي غالبًا ما تستخدم للخدمات المدفوعة أو التحقق من الاشتراكات).
الخطوات (قد تختلف قليلًا حسب نوع الهاتف وإصدار أندرويد):
1 افتح تطبيق الإعدادات (Settings).
2 اذهب إلى التطبيقات (Apps) أو (التطبيقات والإشعارات - Apps & notifications، أو أحيانًا التطبيقات - Applications).
3 اضغط على الوصول الخاص (Special access) أو خيارات متقدمة (Advanced) ← الوصول الخاص للتطبيق (Special app access).
4 ابحث عن الوصول إلى الرسائل القصيرة المميزة (Premium SMS access) أو استخدام خدمات الرسائل النصية المميزة (Use Premium text message services) وقم باختيارها.

من جانب آخر يستفسر الكثيرون عن طرق وخطوات إنشاء حساب لأول مرة على تطبيق انستاباي.

لإنشاء حساب جديد على إنستاباي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اولا.. التسجيل عبر التطبيق 
1. قم بتحميل تطبيق إنستاباي من متجر التطبيقات على هاتفك.
2. افتح التطبيق واضغط على "إنشاء حساب".
3. أدخل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
4. اتبع التعليمات لإكمال عملية التسجيل.
- ثانيا.. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني..
1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لإنستاباي.
2. اضغط على "إنشاء حساب".
3. أدخل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
4. اتبع التعليمات لإكمال عملية التسجيل

وفي سياق متصل يبحث الكثير من عملاء تطبيق انستاباي عن أسباب عدم وصول رسالة التأكيد في حالة تغيير الهاتف المحمول وتنزيل التطبيق للعمل من جديد.

وقال مسئولو تطبيق انستاباي: إن الخطوات اللازمة تشمل ما يلي:

يرجى الذهاب إلى قائمة الضبط واختيار التالي:
التطبيقات
واختيار “إمكانية وصول مميزة من القائمة الجانبية”
ثم اختار “استخدام أهم خدمات المراسلة النصية”
اضغط على علامة إنستاباي
ثم اختار “السماح دائما”.

