اقتصاد

العملات المتاح فتح الحسابات بها في بنك فيصل

بنك فيصل
بنك فيصل
 يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن العملات التي يمكن فتح حساب بها في الفروع المتعددة.

وأوضح مسئولو بنك فيصل أن العملات التي يمكن فتح حساب بها هي: جنيه مصري، دولار أمريكي، ريال سعودي، يورو، جنيه إسترليني.

 

قيمة العائد على حسابات العملة الأجنبية ببنك فيصل

 ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل الإسلامي عن تفاصيل وقيمة العائد على حسابات العملة الأجنبية.

وأوضح مسئولون بنك فيصل أن العائد ربع سنوى متميز يصل حاليًا إلى 4.5٪ سنويًا على مدخرات العملاء من (الدولار الأمريكي  – اليورو – الجنيه الإسترليني –  الريال السعودى) مع حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامى المصرى، بالإضافة لإمكانية السحب والإيداع في أي وقت.

وقال مسئولو بنك فيصل إن العائد متغير ويحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن تفاصيل الخدمات التي يقدمها الإنترنت البنكي لهم.

وتشمل القائمة العديد من الخدمات التي يتم تقديمها العملاء بنك فيصل عبر الخطوات التالية:

يقدم العميل طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية.

٢- أو يقوم العميل بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة، والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع.

٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم

