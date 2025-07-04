ما هي الخدمات غير المالية في تطبيق إنستا باي؟

حدد مسؤولو تطبيق إنستا باي عددا من الخدمات التي يقدمها التطبيق غير المالية للعملاء.

وتشمل الخدمات غير المالية في تطبيق إنستاباي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

وفي مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي InstaPay لعملاء القطاع المصرفي.

تطبيق إنستا باي

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًّا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتتزايد حاليا وباستمرار أعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة إنستاباي وتضم القائمة الكثير من البنوك.

تقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك خدمات عديدة.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي:

1 - تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع

وتشمل ما يلي..

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number)

.(Mapped to IPA

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

2- المعاملات المالية

أ- تحويل الأموال

ب-عمليات الشراء

يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التسجيل في خدمة تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق إنستاباي خطوات التسجيل وهي كالتالي:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول.

2- خلال عملية التسجيل، ستحتاج إلى تحديد رقم هاتفك المحمول المُسجل لدى البنك.

3- سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء الحساب الخاص بك على شبكة إنستاباي وكلمة السر الخاصة بك حيث لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال هاتفك المحمول.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التصرف حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسؤولو التطبيق أن الحل يكون من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الحسابات.

كما تشمل باقي الخطوات في تطبيق إنستاباي ما يلي:

· اضغط على الحسابات الذي لا تتذكر كلمة السر الخاصة به IPN PIN.

· اضغط على إعادة ضبط / إلغاء حظر IPN PIN.

· أدخل 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة.

· سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

أدخل OTP.

· أدخل الرقم السري IPN PIN الجديد.

· تأكيد الرقم السري IPN PIN الجديد

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