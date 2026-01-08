ما هي حدود السحب من بطاقات الائتمان في البنك الأهلي؟

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء البنك الأهلي عن حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي عبر بطاقات الائتمان.

وأوضح المسؤولون بالبنك الأهلي أن حد السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لهم، وفقا لنوع البطاقة الخاصة بالعميل.

مع بدء الدراسة يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خدمات التقسيط وشروط وأحكام خدمة تقسيط السحب النقدي عبر الهاتف.

وتشمل خصائص خدمة التقسيط والسحب النقدي في البنك الاهلي مايلي:

عدم احتساب عمولات السحب النقدي أو العوائد المدينة من تاريخ السحب وحتى إبلاغ البنك بطلب تقسيط الحركة.

ميزة التمتع بعائد مدين مميز 33% سنويا.

التمتع بفترة سماح كاملة بالإضافة إلى فترة التقسيط

عدم المطالبة بسداد إجمالي المبلغ المستحق على العميل، ولكن سيتم سداد أقساط ثابتة حسب الفترة التي يرغب بها العميل ابتداء من الشهر الثالث.

إذا قام العميل بالسحب النقدي لمبلغ 1000 جم يوم 1 فبراير وقام بطلب تقسيط حركة السحب النقدي على فترة 6 أشهر يوم 5 فبراير سيتم التالي:

أولا: سيتم رد مبلغ حركة السحب النقدي (Refund) خلال شهر السحب.

ثانيا: سيتم خصم عمولة التقسيط على بطاقة الائتمان في خلال شهر السحب النقدي، وهي عبارة عن 8.96% من مبلغ حركة السحب النقدي لفترة تقسيط 6 شهور وتساوى 89.6 جم ويكون العميل مطالب بسدادها بحد أقصى يوم 25 مارس.

ثالثا: سيتم رد عمولات السحب النقدي والعوائد المدينة المحتسبة على المبلغ المسحوب المراد تقسيطه من تاريخ السحب وحتى تاريخ طلب التقسيط يوم 5 فبراير.

رابعا: سيتم خصم أول قسط بتاريخ 31 مارس وهو مبلغ 166.67 جم (1000/6) ويكون العميل مطالبا بسداده بحد أقصى يوم 25 أبريل، وبذلك يتمتع العميل بشهرين سماح إضافيين علاوة على فترة التقسيط التي طلبها.

