تعليم القاهرة: إتاحة الموقع الإلكتروني للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة حتى هذا التوقيت

أعلنت همت إسماعيل أبو كليلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،عن إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من يوم الأحد الموافق 11 يناير، على أن يغلق الموقع الإلكترونى يوم الخميس الموافق 5 فبراير.

امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية عن عقد امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى للصف الأول الثانوى للطلبة الذين تعذر دخولهم الامتحان الخاص بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك عبر منصة كيريو QUREO،يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

وكان الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، كشف عن تطبيق آلية جديدة سيتم استخدامها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بهدف منع تسريب الامتحانات والتصدي لظاهرة الغش داخل اللجان.

وأوضح وكيل تعليم المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم العمل بتطبيق إلكتروني حديث خلال امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انعقادها منتصف يناير الجاري، مشيرا إلى أن مهمة هذا التطبيق هي الكشف عن وجود أي هواتف محمولة بحوزة الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

