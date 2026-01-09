كيف تنشط حساب راكد لشخص خارج البلاد؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول امكانية تنشيط حساب راكد لشخص بالخارج.

وقال مسؤولو بنك مصر إنه يمكن تنشيط الحساب الراكد من خلال حركة تحويل من حساب الراكد لحساب آخر لنفس العميل (على الخدمة الصوتية IVR) - (على الإنترنت البنكي)



وفي حالة الوجود بدولة خارجية يمكن بحث طلب العميل من خلال الفروع الخارجية.

ومن جانب آخر أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر نموًّا ملحوظًا بجميع قطاعات الأعمال؛ حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023 بمعدل نمو 41 %.

وجاء في حدود 4,238 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، وقد جاء في حدود 1,406 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 33 % ليصل إلى 2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وجاء في حدود 2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، ويصل بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليحقق صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 68.4 مليار جنيه مصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.