كيف تشتري من صناديق الاستثمار في بنك CIB؟

البنك التجاري الدولي
يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية الشراء من صناديق الاستثمار في CIB.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن الاشتراك في صناديق استثمار البنك من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكشف مسئولو البنك التجاري الدولي عن الخطوات كالتالي:

سجّل الدخول على حسابك الخاص بخدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

اضغط على علامة (+) "إضافة " أسفل قسم "الودائع" أو في قسم "صناديق الاستثمار" في حال وجود صناديق قائمة، أو من خلال مركز الطلبات.

اضغط على "شراء صناديق الاستثمار".

عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيهك إلى نموذج تصنيف المخاطر.

اضغط على "التالي" لبدء الإجابة على نموذج تصنيف المخاطر.

عند إكمال نموذج تصنيف المخاطر، ستحصل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص بك والصناديق الموصى بها بناء على إجاباتك.

إذا كنت ترغب في اختيار صناديق أخرى غير الصناديق الموصي بها، يرجى زيارة أقرب فرع.

اختر أحد الصناديق الموصى بها للاشتراك، بمجرد تحديد الصندوق المطلوب، ستجد مميزات الصندوق و"تعرف على المزيد"، عند الضغط على "تعرف على المزيد"، ستجد نشرة الصندوق، وبيان أداء صندوق الاستثمار المحدث والشروط والأحكام.

كما يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخراج دفتر شيكات من خلال الحساب الجاري الخاص بهم في البنك.

وأشار مسئولو البنك التجاري إلى إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

هناك أيضا عدد من من عملاء بنك التجاري الدولي يبحث عن تفاصيل حسابات التوفير بالجنيه الإسترليني واليورو.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي أن الحد الأدنى للرصيد لفتح الحساب هو 1,000 ويتم احتساب العائد علي رصيد الإقفال اليومي، ويضاف كل ثلاثة أشهر إلى الحساب.

