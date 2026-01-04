الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

مناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وفدًا فلسطينيًا، فيتو
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا فلسطينيًا برئاسة حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، اليوم، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. 

ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومواصلة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتهيئة الظروف الملائمة للتقدم نحو تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يدعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

