نيكولاي ملادينوف مبعوث ترامب لإدارة غزة.. والده كان عضوًا في المخابرات البلغارية.. تربطه علاقة قوية بصهر الرئيس الأمريكي اليهودي كوشنر.. ويتبنى سياسة "إدارة الحافة" في التعامل مع ملف فلسطين

18 حجم الخط

“أنا من البلقان. لقد تغيرت حدودنا. وتقاتلنا على الأماكن المقدسة واللغات والكنائس. وتبادلنا السكان على مدى 100 عام، إن لم يكن أكثر. وعندما تحمل هذا العبء، فإنه يساعدك على رؤية الأمور بشكل مختلف”.. الكلمات السابقة ربما عكست في جزء كبير طريقة تفكير المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بإدارة قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، والذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المنصب بديلًا عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

والد ملادينوف كان عضوًا في المخابرات البلغارية

ولد ملادينوف، الذي استقبله نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الجمعة، في مكتبه بمدينة رام الله، في عام 1972 في مدينة صوفيا البلغارية، وكان والده عضوًا في جهاز المخابرات البلغاري المماثل لجهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي)، وكان عمه سفيرًا في الحقبة الشيوعية.

لكن الرجل الذي كان جزءًا من جيل من السياسيين الذين ارتبطوا ارتباطًا وثيقًا بالنظام الشيوعي بحكم خلفيتهم العائلية، اتجه نحو اليمين في تسعينيات القرن الماضي، لقيادة عملية التحول في بلغاريا بدلا من الارتباط بخلفيتهم الأصلية، بحسب تقارير إعلامية.

تولى ملادينوف مناصب عدة أهمها وزارة الدفاع البلغارية

وقتها، كانت بلغاريا تتخلص من ماضيها الشيوعي وتسعى جاهدة للانضمام إلى أوروبا، واختار ملادينوف تأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا للدعوة إلى التكامل الأوروبي. ثم عمل مستشارًا للبنك الدولي، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني؛ كما ألقى بنفسه تحت مظلة حركة “جيرب” الشعبوية اليمينية الوسطية التي سيطرت على المشهد السياسي البلغاري في العقد الأول من الألفية الثانية، وكان عضوًا في البرلمان الأوروبي من عام 2007 وحتى 2009.

وشغل ملادينوف منصب وزير الدفاع بين عامي 2009 و2010، ثم وزيرًا للخارجية البلغارية من 2010 وحتى 2013؛ وارتبط اسمه بوثائق “باندورا” المسربة عام 2012، والتي كشفت أسس شركة “أفرون إنتربرايزز المحدودة” في سيشيل عبر وسطاء سويسريين عام 2013؛ لكنه صرح لموقع "بيرد.بي جي" الإخباري البلغاري بأن الشركة لم تكن نشطة قط، وأنه أنشأها قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة.

ارتباطه بصهر ترامب اليهودي مفتاح سر الاختيار

بحسب “شبكة الصحافة الفلسطينية”، يرتبط ملادينوف بعلاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر الذي يتبع الديانة اليهودية الأرثوذكسية الحديثة، وأدى دورًا بارزًا في اعتناق إيفانكا ترامب للديانة اليهودية بديلًا عن المسيحية.

وعلى الرغم من الإشادات الفلسطينية – الإسرائيلية التي تلقاها ملادينوف خلال توليه منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في الفترة ما بين 2015 وحتى 2020، يشير تقرير أعده مدير “مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي” المتخصص في الشؤون الفلسطينية أحمد الطناني إلى أن فترة تولي ملادينوف، أوضحت تبنيه ما يمكن وصفه بسياسة “إدارة الحافة” في التعامل مع الملف الفلسطيني، أي السعي المستمر لمنع الانفجارات الكبرى دون الاقتراب من الجذور السياسية للصراع؛ حيث واجه مشهدًا سياسيًّا مغلقًا تمثل في توقف المفاوضات، والانقسام الفلسطيني العميق، وحكومة إسرائيلية غير معنية بأي مسار سياسي.

ويقول الطناني: هذه العوامل لم تكن وحدها ما قيد دور ملادينوف؛ إذ جاء تعيينه في بيئة فلسطينية لا تنظر بثقة إلى المبعوثين الدوليين منذ البداية، نتيجة تراكم تجارب سابقة عززت الاعتقاد بأن هذه الأدوار، بدرجات متفاوتة، تميل لصالح الاحتلال الإسرائيلي؛ وعبرت فصائل فلسطينية مبكرًا عن رفضها لتعيينه، معتبرة أن قيادته لتنسيق التسويات تتناقض مع أي جهد حقيقي لتحقيق سلام عادل، واتهمته بتبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى مواقفه السابقة حين كان وزيرًا للخارجية البلغارية.

أداة لترجمة مبادرة ترامب ذات الـ20 نقطة

وأضاف: في هذا السياق، لا ينظر إلى ملادينوف باعتباره صاحب رؤية سياسية مستقلة، بل أداة تشغيلية قادرة على ترجمة بنود مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الـ20 نقطة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، إلى برامج قابلة للتنفيذ على الأرض.

ويختتم مدير “مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي” مقاله قائلا: إن إعادة تدوير ملادينوف لا تعكس ثقة بقدرته على إنتاج حل سياسي، بقدر ما تعبر عن أزمة خيارات لدى الولايات المتحدة وحلفائها، وعن بحث متجدد عن شخصية قادرة على إدارة مرحلة شديدة الهشاشة ومنع انهيار الترتيبات الانتقالية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأسئلة الكبرى المتعلقة بالعدالة والحقوق وجذور الصراع، والمسار السياسي الجاد نحو قيام دولة فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.