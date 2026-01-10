الطريق إلى المربع الذهبي بالكان.. منتخب مصر يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.. إستراتيجية حسام حسن التكتيكية لمواجهة الأفيال.. وكيسيه ورفاقه يسعون لفك عقدة الفراعنة الليلة

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

نهائي مبكر بين مصر وكوت ديفوار

تمثل مباراة اليوم الاختبار الأصعب لمنتخب مصر ومديره الفني حسام حسن في النسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا، خاصة أنه سيواجه حامل اللقب في النسخة الماضية وهو منتخب الأفيال، الذي ظهر بمستوى قوي في النسخة الحالية في المغرب، ويطمح لحصد البطولة للمرة الثانية على التولي، ويرى أغلب الخبراء أن المواجهة بمثابة نهائي مبكر لـ أمم أفريقيا 2025.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للفراعنة لتحقيق الفوز على كوت ديفوار في لقاء الليلة، من أجل مواصلة انتصاراته في البطولة وصولا إلى تحقيق مجد شخصي وهو التتويج باللقب مدربا، بعد أن حققه لاعبا في نسختي 1998 و2006.

كوت ديفوار وكسر عقدة الفراعنة

في المقابل، يسعى منتخب الأفيال لكسر عقدة الهزائم الدائمة أمام الفراعنة في بطولات أمم أفريقيا، خاصة أن منتخب مصر دائما ما كان ينتصر عليهم في الأدوار الإقصائية بالكان، وهم في أفضل مستوياتهم الفنية وأغلب الترشيحات تصب في صالحهم، لذا فإن مباراة الليلة تحمل طابعا ثأريا للأفيال في مواجهة الفراعنة.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

حسام حسن، فيتو

إستراتيجية حسام حسن التكتيكية لمواجهة الأفيال

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الأساسي، الذي سيبدأ به مواجهة كوت ديفوار، الليلة، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

أماد ديالو جناح كوت ديفوار، فيتو

يسعى حسام حسن خلال مواجهة كوت ديفوار إلى السيطرة على منطقة وسط الملعب وتضييق المساحات أمام لاعبي كوت ديفوار، الذين يملكون مهارات فردية جيدة، لاسيما الرباعي أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والجناح الأيسر المهاري أيضا يان دياموندي لاعب لايبزيج الألماني، إلى جانب ثنائي الوسط الهجومي الذي يأتي من الخلف ليشكل خطورة على مرمى المنافسين، فرانك كيسي لاعب أهلي جدة السعودي، والشاب كريست إناو صاحب الـ19 عاما والمحترف في طرابزون سبور التركي، حيث يعمل المدير الفني للفراعنة إلى تحييد الرباعي في لقاء الليلة.

حسام حسن مع محمد صلاح، فيتو

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار

من المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام أمام كوت ديفوار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط الدفاع: مروان عطية - إمام عاشور أو (مهند لاشين)

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

جاهزية تريزيجيه، فيتو

تريزيجيه جاهز لمواجهة كوت ديفوار

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر، في التدريبات الجماعية للفراعنة بعد تعافيه من الإصابة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

تحمل مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث التقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها الفراعنة في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

أحرز منتخب مصر 23 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما يملك منتخب الأفيال 10 أهداف فقط.

نتيجة آخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.