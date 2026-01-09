بنزيما يدعم ريال مدريد في الكلاسيكو (تفاصيل)

الجمعة 09 يناير 2026
كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق اتحاد جدة، سيكون حاضرًا في مدرجات ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة سابقا) يوم الأحد المقبل لمساندة فريقه السابق ريال مدريد في مواجهة برشلونة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيحضر النجم الفرنسي في المدرجات لدعم ريال مدريد معنويًا، حيث حرص اللاعب الفرنسي على متابعة فريقه السابق في واحدة من أبرز المباريات الإسبانية خارج إسبانيا، خاصة مع إقامته في جدة كونه لاعب في الاتحاد.

وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، ليصطدم بغريمه التقليدي برشلونة الذي اكتسح أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة في المباراة الأخرى.

وسيواجه ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الأحد 9 فبراير 2026 على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في قمة منتظرة على لقب السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلتقي الفريق الأول بنادي برشلونة نظيره ريال مدريد في لقاء مرتقب بنهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد 
من المقرر أن يكون تطبيق «ثمانية» هو الناقل لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وفقا لما كشفت عنه شبكة ثمانية، والتي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

ريال مدريد برشلونة اخبار ريال مدريد

