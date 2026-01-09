تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات سقوط شاب سوداني من شرفة عقار بالهرم

18 حجم الخط

تكثف أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب سوداني الجنسية أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم.

وشُكّل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، للوقوف على أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفادت التحريات الأولية، بعد الاستماع إلى أقوال أسرة المتوفى وشهود العيان، بأن الشاب سقط من الطابق الرابع محل إقامته، مشيرين إلى أنه كان يعاني من مرض الصرع وزيادة كهرباء بالمخ، وهو ما يرجح — وفقًا للتحريات — احتمالية إقدامه على إلقاء نفسه، مع استمرار الفحص والتحقيق للتأكد من ملابسات الواقعة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة معاون المباحث، والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى سوداني الجنسية قفزا من الطابق الرابع.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.



ضبط أم قتلت طفليها بالعمرانية وتحاول الانتحار بإلقاء نفسها في النيل

وعلى جانب آخر، عثرت مباحث الجيزة على ربة منزل متهمة بقتل أبنائها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية، هي تحاول إلقاء نفسها في نهر النيل إلا أنه تم انتشالها من الأهالي وتسليمها لقوات الشرطة، وتم إحالتها للنيابة العامة بتهمة قتل أطفالها، بعدما اعترفت وتحرر محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، حال عودة الأب من عمله لتفاجأ بنجليه مذبوحين مقيدين اليدين والركبتين وبجوارهما شريط لاصق وحبل، كما أنه تلقى اتصالًا من شقيق زوجته يفيد بإنهائها حياة طفليها وإلقائها لنفسها في النيل.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة تم انتشالها من المياه، وهي على قيد الحياة، قبل أن يتم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية، لاتهامها بإنهاء حياة طفليها، وهما 5 سنوات و3 سنوات.

وأضافت التحريات الأولية، أنه بمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وذلك بسبب تعدي زوجها عليها لتعاطيه المخدرات، ثم ألقت نفسها في نهر النيل، ما أسفر عن إصابتها، وأنقذ الأهالي حياتها، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

