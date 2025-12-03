الأربعاء 03 ديسمبر 2025
بقرص غلة، انتحار طفل بقرية في الوادي الجديد

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، منتحرا بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين وفاة "عبدالرحيم. م.ب"، 14 عامًا، ومقيم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة إثر تناول قرص الغلة، حيث جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية سيئة وجرى عمل غسيل معدة للطفل إلا أنه توفى بسبب سوء حالته الصحية إثر تناول قرص الغلة. 


جرى وضع جثة الطفل بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب طبيب مفتش الصحة بالمركز لإعداد التقرير المبدئي للطفل وتحرير محضر بالواقعة.

