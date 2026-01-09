التحقيق في إصابة 5 أشخاص إثر سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي بأطفيح

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 5 أشخاص إثر سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي بقرية البرمبل بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وجود حالات اختناق بقرية البرمبل

البداية كانت بتلقى مأمور مركز أطفيح إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بقرية البرمبل.

التحريات الأولية بينت سقوط 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي مما أسفر عن إصابتهم بحالات اختناق وهم كل من: رجب عبدالقوى هلال 33 عاما، أحمد محمد 43 عاما، عبد التواب قطب 64 عاما، علي محمد 42 عاما وعبد المحسن محمد 25 عاما.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الواسطى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف

وعلى جانب آخر، كانت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، نجحت في إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف.

وتعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية خلافات علي حدود واقعة بين أرض زراعية يملكها الطرفان، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع ٥ مصابين ومتوفى من الطرفين، وقد تم صدور حكم قضائي ضد أحد أطراف العائلتين وبعد قضائه العقوبة وقبل خروجه قامت الأجهزة الأمنية بعقد صلح بين الطرفين.

وباشرت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل وإعادة الاستقرار للمنطقة، لا سيما مع وجود رغبة حقيقية من الطرفين في طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.