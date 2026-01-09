الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

اتهام سيدة بانتهاك خصوصية جارها بالهرم والأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة

اتهام سيدة باختراق
اتهام سيدة باختراق خصوصية جارها في الهرم،فيتو
 تمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط سيدة متهمة بالتعدي على أحد جيرانها وانتهاك حرمة مسكنه وخصوصيته، وذلك عبر تركيب كاميرات مراقبة على العقار المملوك لها وتوجيهها نحو غرفة نومه.

وبحسب البلاغ المقدم من المجني عليه، فإن المتهمة قامت منذ عدة أشهر بتركيب كاميرات مراقبة وسلطتها على الغرف الخاصة بمسكنه، ما اعتبره اختراقًا لخصوصيته وحرمة حياته الخاصة.

 وأفاد مقدم البلاغ بأنه حرر محضرًا رسميًا بـ قسم شرطة الهرم، اتهم فيه جارته بانتهاك حرمة مسكنه والتعدي على خصوصيته من خلال مراقبته دون وجه حق.

وأضاف مقدم البلاغ في المحضر الذي حرره ضدها أنه عند معاتبتها على تصرفاتها، قامت بالتعدي عليه بالسب والشتم، وذلك بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة لفحصها وتفريغها، وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة البلاغ.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة تحفظت على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تعرض فتاة للتحرش من قبل عاطل، قام بخلع ملابسه أمامها في شارع مصدق، ذلك بعدما تقدمت الفتاة بشكوى رسمية في قسم شرطة الدقي، حيث حررت محضرًا بالواقعة.

وبمواجهة المتهم، أنكر ارتكابه الفعل، وأكد أنه لم يكن له دور في الحادث. 

في الوقت نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وردت بلاغات للأجهزة الأمنية تفيد بتعرض فتاة لمضايقات من أحد الأشخاص خلال تواجدها بالشارع، حيث خلع المتهم ملابسه أمامها، ما تسبب في إصابتها بحالة من الذعر.

وعلى الفور، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

