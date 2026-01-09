الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة أنهت حياتها إثر إصابتها بأزمة نفسية عقب وفاة ابنتها

 أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة أنهت حياتها إثر إصابتها بأزمة نفسية عقب وفاة ابنتها، حيث ألقت نفسها من الطابق الرابع في الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

 

تفاصيل مصرع سيدة في الجيزة

 البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط سيدة من عقار، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

 

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سيدة ألقت نفسها من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها،  إثر أزمة نفسية أصابتها، عقب وفاة إبنتها.

 

 تم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بإعداد تقرير الطب الشرعي حول الواقعة. 

 

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

 

