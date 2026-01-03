اتحاد جدة يتخطى التعاون بهدف في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز اتحاد جدة على حساب ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإنماء، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح اتحاد جدة اللاعب مهند الشنقيطي في الدقيقة 50 من اللقاء.

بدأ اتحاد جدة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف بحثا عن هدف التقدم، وسيطر على الملعب طولا وعرضًا، وبالفعل يسفر الضغط الهجومي عن الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق مهند الشنقيطي.

في الربع ساعة الأخير من المباراة، تخلى التعاون عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل اتحاد جدة الهجمات بحثا عن هدف التعادل، وأتيحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة خطرة للتعديل، لكن يقظة دفاع اتحاد جدة حالت دون وصول مهاجمى التعاون لمرمى رايكوفيتش الحارس الاتحادي.

اتحاد جدة، فيتو

مفاجأة في تشكيل اتحاد جدة

وشهد تشكيل اتحاد جدة الذي أعلنه مدربه سيرجيو كونسيساو لمواجهة التعاون، تواجد الهولندي ستيفن بيرجوين، بعد أنباء رحيله عن العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لوجود خلافات مع مدربه البرتغالي.

فيما فضل كونسيساو، عدم الدفع باللاعب الجزائري حسام عوار، رغم تعافيه من الإصابة.

ودخل اتحاد جدة مباراته أمام التعاون في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

الوسط: نجولو كانتي، فابينهو تفاريس، روجر فرنانديز

الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما

تشكيل التعاون أمام اتحاد جدة

في المقابل، دخل فريق التعاون مباراته أمام اتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايلسون دوس سانتوس

الدفاع: محمد محزري - متعب المفرج - أندري جيروتو - محمد الدوسري

الوسط: فيكتور هوجو - أشرف المهديوي - فلافيو دا سيلفا

الهجوم: محمد الكويكبي - روجر مارتينيز - سلطان مندش

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذا الفوز يحل اتحاد جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن سكري القصيم، صاحب المركز الثالث.

ويعود آخر انتصار لأصفر بريدة، على نظيره الغربي في جدة إلى شهر مارس 2018 حين انتصر عليه بنتيجة 5ـ2.

