الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم على الخلود في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الخلود أمام اتحاد جدة، بتقدم الأخير بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

سجل ثلاثية اتحاد جدة في مرمى الخلود الفرنسي كريم بنزبما (هاتريك) في الدقائق 13 و28 و35

القوة الضاربة الهجومية في تشكيلة اتحاد جدة

دفع كونسيساو بالقوة الضاربة، في التشيكلة الأساسية للاتحاد أمام الخلود والمكونة من: الهولندي سيتفن بيرجوين والثنائي الفرنسي موسى ديابي وكريم بنزيما، والبرتغالي روجر فرنانديز.

ويدخل اتحاد جدة مباراته أمام الخلود بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، ستيفن بيرجوين

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، روجر فرنانديز

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد، في مباراة اليوم ضد الخلود، الأسماء التالية؛ أحمد الغامدي، وحامد الغامدي، وصالح الشهري، أحمد الجليدان، وعوض الناشري، ومحمد فلاتة، وفواز الصقور، عبدالعزيز البيشي، ومحمد العبسي.

تشكيل اتحاد جدة، فيتو

تشكيل الخلود في مواجهة اتحاد جدة

يدخل فريق الخلود مباراته أمام اتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان بابلو كوزاني

الدفاع: نوربيرت جيومبر - ويليام تروست - شاكويل بيناس - سلطان عامر الشهري

الوسط: رمزي صولان - عبدالرحمن سالم السفري - عبد الرحمن مطلق الدوسري - ميزياني ماوليدا - راميرو انريكي

الهجوم: هتان باهبري

موعد مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخلود، على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، يوم الجمعة، عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية.

ويحتل فريق الاتحاد، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الخلود بالمركز الثاني عشر ومعه 12 نقطة، بعد خوض 12 جولة.

