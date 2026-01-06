الثلاثاء 06 يناير 2026
دعما للمواهب وتعزيزا للهوية الوطنية، تعليم القليوبية يتابع النماذج المشاركة في المسابقات الوزارية

تابع مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، النماذج المشاركة من طالبات المحافظة في المسابقات الوزارية التابعة لمكتب مستشار الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وفي إطار دعم المواهب الطلابية وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية

مدير تعليم القليوبية يضع اللمسات النهائية لاستعدادات امتحانات نصف العام

وجاءت المسابقات هذا العام تحت شعار «حضارة الفراعنة بإبداع طلاب مصر»، حيث تفقد مدير المديرية مجموعة متميزة من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي نفذتها الطالبات، والتي جسدت عظمة الحضارة المصرية القديمة برؤية عصرية مبتكرة تعكس وعيًا فنيًا وثقافيًا راقيًا.

وأكد مدير تعليم محافظة القليوبية أن هذه الأنشطة تهدف إلى ربط المناهج الدراسية بالهوية الوطنية، وتعزيز روح الفخر بالجذور الحضارية لدى الطلاب، إلى جانب اكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية في مجالات الاقتصاد المنزلي المختلفة.

وجاءت المشاركة المتميزة تحت إشراف منى عبد الله موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، منى دنيا الموجه الأول المركزي، وشهدت الأعمال المعروضة تميزًا واضحًا نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها فريق التوجيه في توجيه الطالبات نحو استخدام خامات البيئة وتطويعها لخدمة الفكرة الفنية، ما أسفر عن نماذج إبداعية أظهرت مهارات عالية في التصميم والتنفيذ.

وأشاد مدير تعليم القليوبية بالمستوى الراقي للأعمال، مؤكدًا أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تمثل منصة مثالية لإعداد جيل مبدع يعتز بماضيه الحضاري ويتطلع لبناء مستقبل مشرق.

واختتم مدير تعليم القليوبية تصريحاته قائلًا:"عندما تتلاقى أنامل المبدعين بعظمة التاريخ، تُرسم ملامح المستقبل بروح الحضارة، فخورون بطالباتنا اللاتي جعلن من خيوط الاقتصاد المنزلي جسرًا يعبر بنا إلى أمجاد الفراعنة".

