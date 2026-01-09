الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

غدا، نظر طعن من شخص يطالب وزارة الصحة بتصحيح جنسه

مجلس الدولة
تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من أحد الأشخاص للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتصحيح جنسه، حيث إنه يعاني من اضطرابات.

 

اختصمت الدعوى وزير الصحة 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 54013 لسنة 79 قضائية، كل من وزير الصحة والسكان، ونقيب الأطباء بصفتيهما.

 

وكان أحد الأشخاص قد أقام دعوى ضد وزير الصحة والسكان وآخرين وذلك طعنًا على قرار نقيب الأطباء ورئيس لجنة تصحيح الجنس بالنقابة.

وطالب في دعواه بتشكيل لجنة لتصحيح جنسه، نظرا لما يعانيه من اضطراب في الهوية الجنسية.

