طريق مصر، موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

أمم أفريقيا 2025، يلتقي السنغال مع مالي في أولى مواجهات دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

ستقام مباراة السنغال ومالي، في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 يوم الجمعة 9 يناير الجاري، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال ضد مالي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراتي ( مصر ضد بنين وكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو).

طريق منتخب مصر

وحال فوز مصر أمام بنين سيلتقي الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو بالدور ربع النهائي ثم في حال تخطي مصر ربع النهائي من المحتمل مواجهة السنغال في دور نصف النهائي في نهائي مبكر بالبطولة.

وتأهل منتخب السنغال، كأول المنتخبات إلى دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، بالفوز على السودان، بنتيجة 3-1، مساء السبت، في مواجهة دور الـ 16.

وتأهل منتخب مالي إلى دور الـ8، بفوزه على تونس، بركلات الترجيح، بنتيجة (3-2)، بعدما انتهت المباراة بينهما في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

جدير بالذكر أن مواجهات دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، تستكمل اليوم الأحد وغدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، لتحديد الـ 6 المنتخبات المتبقية إلى دور ربع النهائي.

وسيواجه منتخب المغرب نظيره التنزاني وجنوب أفريقيا ضد الكاميرون مساء اليوم الأحد، ومصر ضد بنين ونيجيريا ضد موزمبيق مساء غدا الإثنين، والجزائر ضد الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

