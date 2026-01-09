الجمعة 09 يناير 2026
منتخب مصر لألعاب الانزلاق يعلن قائمته استعدادا لبطولة أفريقيا

منتخب مصر للانزلاق
الاتحادات الرياضية، يستعد منتخب مصر لألعاب الانزلاق للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر المقرر انطلاقها يوم السابع عشر من أبريل المقبل بمشاركة عدد من المنتخبات الإفريقية.

وتضم بطولة أفريقيا للانزلاق المعروفة بسباقات السرعة منافسات السرعة لـ 100 متر و200 متر و500 متر وألف متر، بالإضافة لسباق دورة كاملة (1لاب)  و5 كيلو متر و10 كيلو متر و15 كيلو متر وأخيرا ماراثون 42 كيلو متر.

 ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للانزلاق الكابتن كرستين المدير الفني والكابتن نرمين نبيل  مدربا عاما تحت قيادة الدكتور ياسر نبيل الشيمى رئيس اتحاد الإنزلاق ومحمد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وتضم قائمة منتخب الانزلاق كلا من بسملة المسلمي ومرام عطية وإياد أكرم وشريف أحمد وشريف وائل ومحمد عمرو ومحمد عمر وشهد شريف وفريدة وائل وكريم ونسمة وسلفيا وآية وسارة ودارين وياسمين وأحمد تامر.

 

الاتحاد المصرى للانزلاق

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للانزلاق تأسس عام ١٩٥٨، وهو عضو الاتحاد الدولي لألعاب الانزلاق ال World Skate.
 

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تدعم مسيرة الاتحادات الرياضية واستضافة مصر لعدد من البطولات القارية والعالمية.

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

