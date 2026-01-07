في مؤتمر حضره وزير الرياضة، اتحاد الجولف يعلن خطة 2026 واستضافة 13 بطولة دولية

18 حجم الخط

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي العالمي الذي نظمه اتحاد الجولف للإعلان عن تفاصيل خطة الاتحاد لعام 2026، واستضافة وتنظيم 13 بطولة دولية للمحترفين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2026.

حضر المؤتمر عمر هشام طلعت رئيس اتحاد الجولف، واللواء عبد الله الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، وكيث واترز الرئيس التنفيذي لجولة مينا، وكريستيان آرنز الرئيس التنفيذي لسلسلة برو جولف تور.

يأتي المؤتمر ضمن توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والارتقاء بمستوى الألعاب الفردية، وعلى رأسها رياضة الجولف، لما لها من دور مهم في جذب السياحة الرياضية وتنمية المواهب الشابة، وفي إطار دعم الدولة لتطوير الألعاب الفردية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الجولف إقليميًا ودوليًا.

وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن رياضة الجولف في مصر، واستعراض استراتيجية الاتحاد وخريطة المرحلة المقبلة، والتي تضمنت خطط تطوير قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب، وتنظيم البطولات المحلية والدولية، وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية والجهات الراعية لدعم اللعبة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الألعاب الفردية، وفي مقدمتها رياضة الجولف، باعتبارها من الرياضات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات النجاح والتميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال وزير الشباب والرياضة: "ندعم استراتيجية اتحاد الجولف حكومة ووزارة من أجل زيادة نشر اللعبة، وربطها بالسياحة والتطوير العمراني، وتوسيع قاعدة الممارسة بشكل كبير".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "إقامة 13 بطولة دولية مجتمعة للمحترفين فكرة جديدة ومتميزة، وأحيّي عليها مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف، لما تمثله من نقلة نوعية في مسار اللعبة بمصر".

وتابع أشرف صبحي: "نحن مهتمون بتعزيز التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الشراكات مع جولات مينا، والألبس تور، وبرو جولف تور تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر الذي يخدم تطوير اللعبة".

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلًا:"وزارة الشباب والرياضة تهتم بجميع الألعاب، وخطوة تطوير الجولف هي إضافة حقيقية للمنظومة الرياضية، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كافة المشاركات المقبلة".

ومن جانبه، قال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف:"يعكس هذا الحدث التزامنا الراسخ بتطوير مسارات واضحة للاعبين المصريين، تمكنهم من المنافسة دوليًا والسعي نحو التأهل للأولمبياد".

وأضاف:"حرصنا على تنوع الملاعب المستضيفة للبطولات من أجل الترويج للسياحة في مصر، وزيادة مشاركة اللاعبين المصريين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك القوي مع مدارس مختلفة في رياضة الجولف".

وأوضح عمر هشام طلعت:"يتم بث هذه البطولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين داخل مصر وخارجها، بما يساهم في نشر اللعبة وتعزيز شعبيتها."

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجولف إلى أن الاتحاد سينظم خلال عام 2026 عدد 13 بطولة دولية للمحترفين بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 750 ألف دولار أمريكي، بواقع 4 بطولات مينا تور، و5 بطولات البس تور، و4 بطولات برو جولف تور، وتقام على ملاعب: نيو جيزة، مراسي، مدينتي، السخنة، دريم لاند، وأليجريا.

جدير بالذكر أن هذه البطولات تمنح نقاطًا في التصنيف العالمي الرسمي للجولف للمحترفين (OWGR)، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي للهواة (WAGR)، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام اللاعبين المصريين للتواجد على الساحة الدولية.



وزارة الرياضة تخصص يوم الخميس أسبوعيًا لإجراء الكود الطبي للرياضيين

فيما أعلنت الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لإجراء الكود الطبي للراغبين.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص الوزارة على حماية صحة الأبطال الرياضيين من اللاعبين واللاعبات، ورفع كفاءة الأداء، والتأكد من الجاهزية الطبية لمختلف المراحل السنية وفي جميع الألعاب الرياضية.

ويُجرى الكشف الطبي بـ وحدة الطب الرياضي في مجمع الصالات رقم (1) بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أن مواعيد سحب وتسليم الاستمارات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا.

وأكدت ضرورة التزام المتقدمين بإحضار صورة شخصية حديثة لكل لاعب أو لاعبة، وصورة من شهادة الميلاد، على أن يتم سداد الرسوم عبر الفيزا فقط.

وحددت الوزارة رقما هاتفيا للاستفسار عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01210101362.

