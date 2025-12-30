الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة

18 حجم الخط

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فعاليات النسخة الرابعة من «ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة»، والذي استضافه المركز الأوليمبي بالمعادي على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان «تحسين آليات المراجعة الداخلية وترسيخ الحوكمة في المؤسسات العامة»، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتطوير الجهاز الإداري.

وشهد حفل الختام حضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت النسخة الرابعة من الملتقى مشاركة 200 مشارك يمثلون 54 وزارة وهيئة عامة، بالإضافة إلى ممثلين عن 27 مديرية للشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس مكانة الملتقى كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي.

وتضمن البرنامج التدريبي 16 ساعة تدريبية معتمدة، موزعة على 7 جلسات علمية تخصصية، تناولت دليل وحدات المراجعة الداخلية، وآليات الحد من مخاطر الفساد، والمراجعة في ظل التحول الرقمي، والمعايير الدولية الحديثة للتدقيق.

وفي كلمته نيابة عن وزير الشباب والرياضة، نقل اللواء إسماعيل الفار تحيات الدكتور أشرف صبحي للمشاركين، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لملف الحوكمة والمراجعة الداخلية، واعتزازها بما تحقق من تراكم خبرات عبر النسخ الأربع للملتقى.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات المشاركة، حيث أشاد المشاركون بأهمية الملتقى ودور وزارة الشباب والرياضة الرائد في تنظيم اللقاءات المتخصصة، مقدمين الشكر لمعالي الوزير على رعايته الكريمة.



الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «رد الجميل»

فيما تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، تنفيذ مبادرة «رد الجميل»، وذلك تزامنًا مع مرور عام على إطلاق المبادرة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتكريم أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديرًا لما بذلوه من جهد وإخلاص خلال سنوات خدمتهم.

وتأتي المبادرة، بعد عام كامل من انطلاقها، استمرارًا لنهج الوزارة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتأكيدًا على أهمية دور كبار السن ومكانتهم في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المنظومة التي ساهمت في بناء وتطوير العمل المؤسسي.

كما تُعد مبادرة «رد الجميل» تجسيدًا حيًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بكل فئات الأسرة، ويؤمن بأن من أعطى بإخلاص يستحق كل تقدير، حيث تهدف المبادرة إلى إرسال رسالة محبة ووفاء لكل من ساهم في خدمة الوزارة، والتأكيد على أن الوزارة لا تنسى أبناءها الذين وضعوا لبنات النجاح الأولى.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة رد الجميل لتكريم أصحاب المعاشات تقديرًا لعطائهم

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير منتخبات رفع الأثقال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، وبحضور المجلس العلمي بالوزارة، في اجتماع موسع لمناقشة متطلبات تطوير المنتخبات القومية، ووضع رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تذليل كافة العقبات الفنية والإدارية والطبية، وذلك في إطار الاستعداد للبطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

شهد اللقاء مناقشة رسم السياسات العامة والتخطيط للمرحلة المقبلة في رفع الأثقال، بما يضمن بناء منظومة احترافية متكاملة تعتمد على الأسس العلمية الحديثة، وتحقق الاستدامة في الأداء والنتائج، خاصة في واحدة من أهم الألعاب الأولمبية التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وإنجازات دولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.