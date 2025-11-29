السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

6 اتحادات تمثل بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو
18 حجم الخط

قرر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، اختيار 6 اتحادات فقط للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة للشباب، والمقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل بأنجولا.

مشاركة رمزية في دورة الألعاب الأفريقية

ووقع اختيار اللجنة الأولمبية على اتحادات، السلاح وألعاب القوى والريشة الطائرة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب.

وتحظى دورة الألعاب الأفريقية بأهمية خاصة كونها مؤهلة في بعض الألعاب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026”.

مشاركة تاريخية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وكانت بعثة مصر قد اختتمت مؤخرًا المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 45 ميدالية متنوعة بواقع 17 ميدالية ذهبية و11 ميدالية ذهبية و17 ميدالية برونزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الأولمبية ياسر إدريس دورة الألعاب الإفريقية أنجولا ألعاب القوى الألعاب الإفريقية

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد ألعاب القوى بذهبية محمد مجدي في دورة التضامن

طبقا للتعديلات الجديدة في القانون، اللجنة الأولمبية تشرف على الاتحادات ولا مساس باختصاصاتها

رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات

مجلس اللجنة الأولمبية يدعو وزير الرياضة لحضور اجتماع اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية