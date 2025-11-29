6 اتحادات تمثل بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

18 حجم الخط

قرر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، اختيار 6 اتحادات فقط للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة للشباب، والمقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل بأنجولا.

مشاركة رمزية في دورة الألعاب الأفريقية

ووقع اختيار اللجنة الأولمبية على اتحادات، السلاح وألعاب القوى والريشة الطائرة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب.

وتحظى دورة الألعاب الأفريقية بأهمية خاصة كونها مؤهلة في بعض الألعاب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026”.

مشاركة تاريخية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وكانت بعثة مصر قد اختتمت مؤخرًا المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 45 ميدالية متنوعة بواقع 17 ميدالية ذهبية و11 ميدالية ذهبية و17 ميدالية برونزية.

