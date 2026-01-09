للمرة الأولى منذ اعتقال مادورو، فريق أمريكى يضم دبلوماسيين وعناصر أمن يصل إلى فنزويلا

18 حجم الخط

وصل فريق من وزارة الخارجية الأمريكية إلي العاصمة الفنزويلية "كراكاس"، للمرة الأولى منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، وفقًا لما أعلنه مسؤول أمريكى.

فريق أمريكى يصل إلى فنزويلا للمرة الأولى منذ عام 2019

وقال المسؤول الأمريكى لشبكة "سي إن إن": إن دبلوماسيين وعناصر أمن أمريكييين من “وحدة الشؤون الفنزويلية” ومقرها كولومبيا، إلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى كولومبيا جون مكنمارا، توجهوا إلى العاصمة الفنزويلية “لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات على مراحل.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الزيارة تأتي في وقت تتطلع فيه واشنطن إلى إعادة فتح سفارتها في كراكاس، بما يسلط الضوء على رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة ترسيخ حضور دبلوماسي داخل البلاد التي قال الرئيس دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستتولى “إدارتها”.

وكانت أمريكا سحبت دبلوماسييها وعلقت أعمال سفارة واشنطن في كراكاس عام 2019. ومنذ ذلك الحين، كانت “وحدة الشؤون الفنزويلية” تعمل بفريق من الدبلوماسيين الأمريكيين من داخل السفارة واشنطن في بوجوتا.

استعدادات أمريكية لإعادة فتح سفارة واشنطن فى كراكاس

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن الوزارة كانت “تجري استعدادات للسماح بإعادة فتح” سفارتها في فنزويلا “إذا قرر الرئيس ذلك”.

وأوضح مسؤول أمريكى كبير، أن هناك نقاشات جارية بشأن عقد لقاءات بين دبلوماسيي “وحدة الشؤون الفنزويلية” والقيادة السياسية الفنزويلية المؤقتة، إلا أنه لا يُتوقع أن تتم تلك اللقاءات خلال هذه الرحلة.

