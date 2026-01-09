الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو

18 حجم الخط

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، الخميس أن بلادها "ليست خاضعة" للولايات المتحدة بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في 3 يناير.



وقالت رودريجيز خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مذكرة "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختطف"، مضيفة: "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال (...) قتال من أجل هذا الوطن".

وأضافت رودريجيز: "لن نرتاح حتى يعود الرئيس مادورو والسيدة الأولى إلى الوطن".



وتفيد الأرقام الرسمية بأن 100 شخص على الأقل قتلوا خلال الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية الفنزويلية قد أقرت، الأربعاء، بإصابة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الهجوم الأمريكي، فضلًا عن وقوع عشرات الضحايا، بينهم مدنيون.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي: "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها. أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه. ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".

وأضاف كابيو: "حتى الآن، أشدد، حتى الآن هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى. كان الهجوم على بلدنا مروعا".

وفي 3 يناير الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

