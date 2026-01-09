نيويورك تايمز: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي إصدار عفو عن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مقابلة مع الرئيس الأمريكي، سأل مراسلوها عن إمكانية العفو عن عدد من المتهمين في الولايات المتحدة، بمن فيهم مادورو، نقلًا عن وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن ترامب "أوضح أنه لا ينوي العفو" عن الأشخاص المذكورين.

وصرّح ترامب بأن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لا يحدّها سوى "أخلاقه الشخصية"، متجاهلًا أهمية القانون الدولي والقيود الأخرى المفروضة على استخدام القوة العسكرية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، ردًّا على سؤال حول أي قيود على سلطته على الساحة الدولية: "نعم، هناك أمر واحد، أخلاقي الشخصية، عقلي الخاص، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني، لست بحاجة إلى القانون الدولي، لا أسعى إلى إيذاء الناس".

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على إدارته الالتزام بالقانون الدولي، أجاب ترامب: "نعم". لكنه أكد أنه سيقرر بنفسه متى تُطبَّق هذه القيود على الولايات المتحدة.

وأضاف: "الأمر يعتمد على كيفية تعريفك للقانون الدولي".

والخميس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 على قرار من شأنه أن يمنع الرئيس ترامب من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس، وذلك في أعقاب العملية التي نُفذت يوم السبت الماضي للقبض على مادورو.

وإلى ذلك، قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، الخميس، إنه سيتم إطلاق سراح "عدد كبير" من الفنزويليين والأجانب المسجونين في البلاد.

ولم يحدد خورخي رودريجيز، شقيق الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، هوية الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم ولا عددهم.

