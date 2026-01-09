18 حجم الخط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أنه بغض النظر عن الوضع السياسي، ستواصل الصين دعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها وضمان الأمن القومي.

الصين تعتزم مواصلة دعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "ستواصل الصين دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة، وضمان أمنها القومي".

وأضافت أنه "بغض النظر عن الوضع السياسي في فنزويلا، فإن استعداد الصين لتعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز التنمية الثنائية سيبقى دون تغيير".

وتضغط الإدارة الأمريكية على الحكومة الانتقالية في فنزويلا لوقف جميع أشكال التعاون مع الصين وروسيا وكوبا وإيران، حسب مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس".

كما نقلت صحيفة ABC عن مصادر مطلعة على موقف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طالبت فنزويلا "بالموافقة" على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة ومنح واشنطن الأفضلية في بيع النفط الخام الثقيل.

وشنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا في 3 يناير، أسفر عن اعتقال مادورو وزوجته، ونقلهما إلى نيويورك.

اعتقال مادورو وزوجته

وأعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "تهريب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة، من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

