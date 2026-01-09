الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

مدرب الجزائر عن مواجهة نيجيريا: تعتمد على العقلية والتعامل مع الضغوط

الجزائر
الجزائر
كأس أمم أفريقيا، أكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر عن تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز العائق البدني في الوقت المناسب قبل مواجهة نيجيريا، غدا السبت، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الجمعة: "الاستعداد لمثل هذه المباريات ذهنيًا ليس مشكلة، أما بدنيًا فنحاول استعادة طاقتنا بعد المباريات الأخيرة، ونسعى للوصول إلى الغد في أفضل حال".


وشدد بأن النجاح في هذه المباريات يعتمد على العقلية، مؤكدًا أن اللاعبين يعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمعاناة، كما أظهروها في اللقاء السابق خلال الفوز 1ـ0 على الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، مضيفًا: “لدينا نقطة انطلاق جديدة لتخطي هذا الدور”.


وأشار مدرب منتخب الجزائر أن الحصة التدريبية الأخيرة ستحدد اللاعبين الأكثر جاهزية للمشاركة، مؤكدًا أن الفريق يضم 27 لاعبًا جاهزين جميعهم وقادرون على الدخول في التشكيلة الأساسية.


وأردف: “أي صعوبات مثل الإصابات قد تتحول إلى فرصة للاعبين آخرين، ونحن نحاول استغلال هذه الفرص بنظرة إيجابية ونسيان الماضي، مع العلم أننا فريق قوي أيضًا”.

موقف إسماعيل بن ناصر 


وحول حالة اللاعب إسماعيل بناصر، قال بيتكوفيتش إنه قد يكون من الصعب مشاركته في المباراة، لكنه سيحدد ذلك بعد الحصة التدريبية الأخيرة.


وأكد المدرب أن اختياراته للقائمة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية كانت صحيحة، قائلًا: “بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين 100%، لكن لم يكن بالإمكان استدعاؤهم لأنهم لم يتمكنوا من التعافي في الوقت المناسب”.

كأس أمم أفريقيا البوسني فلاديمير بيتكوفيتش منتخب الجزائر نيجيريا أمم إفريقيا إسماعيل بن ناصر بيتكوفيتش

