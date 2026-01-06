الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

أمم إفريقيا، لوكمان أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وموزمبيق

أديمولا لوكمان، فيتو
أديمولا لوكمان، فيتو
أمم إفريقيا 2025، حصد أديمولا لوكمان نجم منتخب نيجيريا، جائزة أفضل لاعب في مباراة النسور الخضر أمام موزمبيق والتي انتهت برباعية نظيفة لنيجيريا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المركب الرياضي بمدينة فاس، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وصنع لوكمان هدفين وسجل هدفا في انتصار نيجيريا العريض على موزمبيق.

بهذا الفوز يتأهل نسور نيجيريا للدور ربع النهائي ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء الغد بين الجزائر والكونغو الديمقراطية.

أهداف مباراة نيجيريا ضد موزمبيق 

سجل رباعية منتخب نيجيريا في مرمى موزمبيق كل من لوكمان في الدقيقة 20 وأوسيمين هدفين في الدقيقتين 25 و47، وفي الدقيقة 75 يسجا أكور أدامز الهدف الرابع للنسور.

شهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا مكثفًا لـمنتخب نيجيريا أسفر عن هدف أول في الدقيقة 2، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على فيكتور أوسيمين.

وفي الدقيقة 7 تسديدة قوية عن طريق أليكس إيوبي لاعب نيجيريا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

ويحصل منتخب نيجيريا على ركلة ركنية في الدقيقة 14، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى رمية تماس.

ويسفر الضغط الهجومي لنيجيريا في الدقيقة 20 عن طريق لوكمان، حيث جاء الهدف من انطلاقة على الجبهة اليسرى عن طريق أكور أدامز أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أديمولا لوكمان بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بعدها بخمس دقائق فقط يسجل منتخب نيجيريا هدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق فيكتور أوسيمين، من عرضية متوسطة الارتفاع عن طريق أديمولا لوكمان من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أوسيمين بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 38 تظهر بطاقة صفراء من نصيب ويلفريد نديدي لاعب نيجيريا نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على وجه لاعب موزمبيق.

 

ملخص الشوط الثاني

دخل منتخب نيجيريا الشوط الثاني بهجوم ضاغط أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة 47 عن طريق أوسيمين، بمجهود فردي من أديمولا لوكمان في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بعرضية أرضية لم يجد فيكتور أوسيمين أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 52 تسديدة خطيرة عن طريق برايت أوساي سامويل لاعب نيجيريا من على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 58 هدف محقق ضائع لصالح نيجيريا بتسديدة عن طريق أديمولا لوكمان من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 75 ينجح اللاعب أكور أدامز في تسجيل الهدف الرابع لنيجيريا، بهجمة منظمة من لاعبي نيجيريا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أكور أدامز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

أديمولا لوكمان لوكمان منتخب نيجيريا نيجيريا موزمبيق

